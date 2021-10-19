Трамп подал в суд против комитета Конгресса, который расследует штурм Капитолия

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45-й президент США Дональд Трамп подал иск в Окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что иск от Трампа — это попытка заблокировать работу комитета Палаты представителей, который расследует его действия до и во время штурма Капитолия.

Трамп выступает против публикации около 40 документов. В своем иске он отмечает, что материалы, которые запросил специальный комитет Палаты представителей, подпадают под действие так называемых привилегий исполнительной власти, которые защищают конфиденциальность некоторых сообщений между должностными лицами Белого дома.

Адвокат Трампа Джесси Биннолл подчеркнул, что запросы комитета «беспрецедентные» по своей широте и объему и не связаны с какой-либо законной целью.

В своем иске Трамп отмечает, что отказ президента Джо Байдена засекретить его некоторые документы был «политическим приемом».