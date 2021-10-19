Трамп подал в суд против комитета Конгресса, который расследует штурм Капитолия
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jackie Ramirez / Pixabay
45-й президент США Дональд Трамп подал иск в Окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.
Об этом сообщает CNN.
Издание пишет, что иск от Трампа — это попытка заблокировать работу комитета Палаты представителей, который расследует его действия до и во время штурма Капитолия.
Трамп выступает против публикации около 40 документов. В своем иске он отмечает, что материалы, которые запросил специальный комитет Палаты представителей, подпадают под действие так называемых привилегий исполнительной власти, которые защищают конфиденциальность некоторых сообщений между должностными лицами Белого дома.
Адвокат Трампа Джесси Биннолл подчеркнул, что запросы комитета «беспрецедентные» по своей широте и объему и не связаны с какой-либо законной целью.
В своем иске Трамп отмечает, что отказ президента Джо Байдена засекретить его некоторые документы был «политическим приемом».
- 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- ФБР в итоге не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма.