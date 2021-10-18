Президента Чехии хотят временно лишить полномочий. Он уже неделю находится в больнице

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Парламент Чехии планирует лишить президента Милоша Земана полномочий на определенный период. Он уже неделю лежит в больнице, а врачи считают его выздоровление в ближайшие недели маловероятным.

Об этом заявил глава верхней палаты чешского парламента Милош Вистрчил, пишет Reuters.

Он получил отчет от медиков о состоянии здоровья Земана. Там сказано, что президент Чехии вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

«По мнению больницы, учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз состояния его здоровья очень неопределенный, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная», — добавил Вистрчил.

В связи с этим он заявил, что парламент должен применить статью Конституции и взять на себя полномочия на время. В частности, президент должен поручить формировать правительство после парламентских выборов, которые состоялись 8—9 октября.

Передача полномочий президента должна получить согласие обеих палат парламента Чехии.