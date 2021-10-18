«Все зависит от России»: Зеленский прокомментировал возможность саммита «нормандской четверки»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита лидеров «нормандского формата» зависит от России. Он подчеркнул, что Украина, Франция и Германия заинтересованы в этом.
Об этом он заявил в интервью ICTV.
«Сегодня Германия, Франция и Украина заинтересованы во встрече в «нормандском формате». Украина, со своей стороны, заинтересована во встрече с президентом РФ в любом формате. У нас была встреча в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого они разговаривали с российской стороной. Я не знаю всех деталей их встречи, их разговора, и понятно почему. Но, в принципе, те вещи, о которых мы говорили, они не были конфликтными, и мы готовы к некоторым шагам вперед, чтобы встреча состоялась», — отметил Зеленский.
По его словам, особое желание провести встречу есть у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая покидает эту должность. Зеленский отметил, что она много сделала для Украины и «нормандского формата», поэтому есть шансы, что саммит состоится.
Также Зеленский рассказал о возможном привлечении США к переговорам по Донбассу. Он заявил, что предложил президенту США Джо Байдену несколько форматов. В Штатах подчеркнули, что в целом поддерживают это предложение, но подумают над форматом переговоров и затем предложат его Украине и России.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести «нормандскую» встречу до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
- 27 апреля президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран. По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.