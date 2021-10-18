В Италии полиция водометами разогнала демонстрантов. Они требовали отменить обязательную вакцинацию от COVID

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В итальянском порту Триест люди снова вышли на протест, требуя отмены «зеленого паспорта», который подтверждает вакцинацию и становится пропуском на рабочее место. Полиция разогнала людей струей воды.

Об этом сообщает итальянский телеканал Sky TG24.

Протестующие собрались у одного из въездов в порт Триеста, они сели на дорогу и выкрикивали лозунги: «Такие, как мы, не сдаются» и «Свобода».

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Некоторые протестующие призвали к дальнейшим акциям протеста на улицах города.

В Венеции, Равенне, Генуе также прошли подобные демонстрации. Работники итальянских портов еще с 15 октября обещали проводить масштабные акции протеста. В этот день в Италии вступило в силу обязательство предоставлять «зеленый паспорт» на рабочем месте.

Впрочем 15 числа акция прошла мирно и была недолгой. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, чтобы сохранить заработную плату.

Протестующие подчеркивают, что они не являются противниками вакцинации, а им просто не нравится метод принуждения к ней, мол, это противоречит конституции.

В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных организаций. «Зеленый пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний.

Если у человека не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место. Такие работники будут считаться отсутствующими без причины. Пять дней таких «пропусков» дает работодателю право уволить работника. Допуск человека в офис без вакцинации наказывается штрафом от €400 до €1 000.