В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады в Пекине. Церемония прошла под антикитайские протесты
- Автор:
- Олег Панфилович
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В греческой Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Церемония прошла на фоне протестов.
Об этом пишет BBC.
Нескольким протестующим с транспарантами удалось попасть на мероприятие, прежде чем их остановила охрана. Сообщается, что еще несколько человек были задержаны полицией на улице. На плакатах протестующих был изображен флаг Тибета, а также лозунг «Нет геноцидным играм».
Китай давно обвиняют в подавлении культурной и религиозной свободы в Тибете. Правительство КНР отвергает обвинения и заявляет, что Тибет «добился значительного развития под его властью». Также китайские власти обвиняют в геноциде уйгурского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил уверенность, что игры пройдут в соответствии с планом организаторов. Выступая на церемонии, он сказал, что это событие может стать «важным моментом для объединения всего мира в духе дружбы и солидарности». Ожидается, что олимпийский огонь передадут делегации Китая во вторник.
- На зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, которые будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года, не допустят иностранных зрителей. Билеты продадут только жителям материкового Китая.
- В апреле сообщалось, что США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.