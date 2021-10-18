Окружной админсуд попросили отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Немеш Янош / УНИАН
Окружной административный суд Киева попросили отменить приказ Министерства здравоохранения. Он определяет перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск подал гражданин Дмитрий Ламза. Он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ министерства. Также он подал заявление об обеспечении иска, где просит суд приостановить действие указанного приказа Минздрава.
Сейчас суд решает, открывать ли производство по этому иску, и выясняет, есть ли правовые основания для принятия мер его обеспечения.
25-летний Ламза является самым молодым в Украине директором школы — он возглавляет киевскую школу № 210 с углубленным изучением русского языка.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и сотрудников сферы образования. Минздрав утвердил четкий перечень профессий, производств и организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили сотрудников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.