Власти Кабо-Верде выдали США посланника Мадуро, которого обвиняют в отмывании денег
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- Костя Андрейковец
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Власти островного государства Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, гражданина Венесуэлы, который имел дипломатический статус посланника венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Об этом сообщают DW и «Радио Свобода».
Правительство Венесуэлы в знак протеста приостановило диалог с оппозицией, которую поддерживают западные страны.
Решение о выдаче Сааба США Конституционный суд Кабо-Верде принял в сентябре. Сааб был задержан в июне 2020 года, когда его частный самолет приземлился для дозаправки в Кабо-Верде. По заявлению правительства Венесуэлы, Сааб выполнял гуманитарную миссию. В США и в Колумбии, Сааба обвиняют в отмывании денег для режима Мадуро и присвоении сотни миллионов долларов на продовольственной помощи Венесуэле. В 2019 году Сааб попал под действие американских санкций.
По данным СМИ, силовики Венесуэлы в отместку за выдачу Сааба задержали шестерых американских нефтяных менеджеров, но эта информация окончательно еще не подтверждена.
- 13 октября президент России Владимир Путин назначил бывшего «прокурора Крыма» Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После аннексии полуострова Россией Поклонская изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, а в 2016 году стала депутатом Госдумы.
- В тот же день Украина обратилась к Кабо-Верде и напомнила о розыске Поклонской. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.