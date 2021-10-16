Врач Саакашвили: Политик согласился пройти медосмотр и принять лекарства
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
European Parliament / Flickr
Личный врач Михеила Саакашвили рассказал о состоянии его здоровья в грузинской тюрьме. Он отметил, что Саакашвили согласился пройти медосмотр.
Об этом пишет Интерфакс.
«Последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4—5 дней назад. С тех пор его состояние еще ухудшилось, но, видимо, у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен принимать лекарства», — отметил он.
По словам медика, пока что Саакашвили пьет воду и чай.
«Пока нет необходимости переводить его в связи с длительным голоданием в больницу, но, к сожалению, этот момент наступит», — сказал врач.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что не помилует его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».