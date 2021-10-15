США упрощают правила въезда и с 8 ноября позволяют прибывать из Европы

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Соединенные Штаты Америки с 8 ноября отменяют запрет на поездки для полностью вакцинированных пассажиров. Фактически это изменение означает, что вакцинированные путешественники из Европы смогут снова посетить США.

Об этом сообщил заместитель спикера Белого дома Кевин Муноз в пятницу, 15 октября.

Для въезда в страну нужна завершенная вакцинация. Штаты признают все препараты, которые одобрила ВОЗ: AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac. Также потребуется ПЦР-тест, который сделали за 72 часа. На карантине по приезду сидеть не надо.

Ограничения ввел Дональд Трамп во время первой волны пандемии полтора года назад. Тогда он запретил въезд большинству иностранцев, которые побывали в Великобритании, Китае, Индии, Южной Африке, Иране, Бразилии или в 26 европейских странах в течение последних 14 дней. Украинцы в этом случае, например, летали в США с пересадкой в Стамбуле, а не в Европе.

Европейские страны давно открыли свои границы для вакцинированных американских туристов, но, несмотря на дипломатическое давление в последние месяцы, правительство в Вашингтоне до сих пор отказывалось отвечать взаимностью.