В Афганистане в шиитской мечети прогремел взрыв — погибли по меньшей мере 16 человек

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WAKIL KOHSAR / Contributor / Getty Images

В афганском городе Кандагар в пятницу прогремел взрыв в шиитской мечети. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Как передает CNN и AFP, взрыв произошел во время пятничной молитвы, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек (хотя есть данные и о 22 жертвах), еще 32 — получили ранения.

Один из взрывов прогремел у входа в мечеть, второй — в южной части здания, третий — в помещении, где верующие совершают омовение перед молитвой.

На место происшествия прибыли специальные подразделения радикального исламистского движения «Талибан» — они окружили храм и призвали жителей срочно сдавать кровь, чтобы спасти пострадавших.

В так называемом министерстве внутренних дел администрации «Талибана» заявили, что изучают детали инцидента и привлекут виновных к ответственности.

Напомним, 8 октября в результате взрыва бомбы в шиитской мечети в афганском городе Кундуз погибли более 100 человек. Тогда талибы заявили, что это было нападение смертника. Перед этим в сентябре теракт возле аэропорта Кабула унес жизни еще более 100 гражданских афганцев, а также 13 военнослужащих США.

Тогда ответственность за оба нападения на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство». Несмотря на то, что «Талибан» и ИД являются суннитскими организациями, между двумя группировками идет ожесточенная борьба. Талибы ранее преследовали верующих-шиитов, называя их иноверцами, но после захвата власти в стране боевики пообещали защищать шиитское меньшинство Афганистана.