Появилось видео последних минут жизни Полякова. В МВД рассказали о найденных катетерах с неизвестным веществом

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УНИАН

Вечером 13 октября, в интернете появилось видео из ресторана, где перед смертью сидел нардеп Антон Поляков, а также записи с бодикамер полицейских, которые пытались реанимировать его возле такси.

Видео опубликовано на странице «Оперативный» в Facebook.

Как видно на видео, Поляков сам выходит из ресторана. На следующих кадрах полицейские на земле переворачивают мужчину без сознания и делают непрямой массаж сердца. После этого на место происшествия прибывают медики и пытаются реанимировать человека с помощью дефибриллятора.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала «Украина 24» заявил, что у следствия сейчас нет оснований говорить об убийстве Полякова.

«Мы шаг за шагом проверим всю информацию, которая касается этого трагического случая. Мы идем вперед. На сегодня оснований говорить о насильственной смерти следствие не получило», — сказал он.

В то же время Енин отметил, что следствие продолжается и проверяется вся информация, в том числе выясняется, как метадон попал в организм Полякова.

К тому же заместитель главы МВД рассказал, что среди личных вещей погибшего нашли 10 тысяч гривен и $800 наличными, а также два образца катетеров с неизвестным пока веществом бурого цвета.

Енин отметил, что сейчас следствие отсмотрело видео со всех камер видеонаблюдения и опросило всех свидетелей, в частности нардепа из фракции «За майбутнє» Анну Скороход.

«Мы опросили и сожительницу народного депутата, проживающую с ним, по ее словам, с весны этого года. На наши прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти она ответила категорически — нет», — сообщил он.

Также выяснилось, что Поляков сам предложил встретиться «гражданину Д.».

«По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. Они встретились в ресторане. Они вместе провели там примерно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт. Нардеп внешне в абсолютно здоровом состоянии покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим гражданином Д. сел в его машину и около двух часов они ездили по Киеву», — рассказал заместитель министра внутренних дел.

После этого, по словам Енина, «гражданин Д.» вызвал такси, которое сначала ездило за их машиной, а потом, когда они завершили свой разговор, Поляков пересел в такси.