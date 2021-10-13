США не пригласили Россию на международную онлайн-встречу по киберпреступности

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США не пригласили Россию на международную онлайн-встречу, которая будет посвящена созданию стратегии для противодействия программам-вымогателям.

Источник Reuters в администрации США отметил, что Вашингтон взаимодействует с Москвой по проблеме хакеров-вымогателей напрямую.

«Мы ведем активные дискуссии с россиянами, но в этом конкретном форуме их не пригласили участвовать», — заявил высокопоставленный чиновник администрации США.

Онлайн-саммит пройдет 13 и 14 октября по инициативе лично Джо Байдена. Всего на конференцию позвали 30 стран, включая Украину, Мексику, Израиль, Германию и Великобританию.

На мероприятии планируется обсуждать такие проблемы, как неправомерное использование виртуальной валюты для отмывания выкупа, судебное преследование преступников, использование дипломатии для борьбы с вымогателями и помощь странам в повышении их устойчивости.

Reuters отмечает, что, по данным независимых экспертов по кибербезопасности, многие группы вымогателей осуществляют атаки с Украины и России.

Некоторые чиновники и аналитики США считают, что российские кибервымогатели действуют с молчаливого одобрения государства, но не находятся под его прямым контролем. Кремль подобные обвинения отвергает.