Путин заверил, что Россия готова увеличить поставки газа — если попросят

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Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии на рынке, который возник из-за снижения ее выработки на ветряных электростанциях.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», передает РБК.

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал он.

Также российский президент отметил, что европейские игроки решили не спешить закачивать газ после зимы, надеясь на «невидимую руку рынка», что, по его мнению, придало ценам дополнительный импульс.

Кроме этого, Путин заверил, что подорожание энергоносителей негативно и для потребителей, и для производителей сырья. Поскольку из-за резкого роста цен предприятия, экономика, коммунальная сфера вынуждены кардинально увеличивать расходы, сокращать потребление энергии и снижать объемы производства.

Также Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа.

«Увеличиваем [поставки]. А если нас просят увеличить еще — мы готовы увеличить еще. Мы увеличиваем так, как нас просят наши партнеры. Нет ни одного отказа», — подчеркнул он.

В то же время Путин убежден, что увеличивать объем транзита газа через Украину опасно, поскольку якобы из-за изношенности на 80—85% украинская ГТС может «лопнуть совсем», и Европа останется без этого канала поставки.