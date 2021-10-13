Львов с 18 октября значительно усиливает карантин — какие ограничения вводят
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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«Бабель»
Во Львове с 18 октября усиливают карантин, из-за чего все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Также во Львове запретят проводить массовые мероприятия кроме тех, где организаторы и участники имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до мероприятия.
Театры, кинотеатры, музеи и галереи, филармонии, органный зал будут работать только для посетителей, которые имеют сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Количество посетителей не более 50% от общего количества мест.
Музыкальные школы также переходят на двухнедельные каникулы. Народные дома, кружки и секции — не будут работать.
Промышленные, продовольственные рынки и магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только, если работники вакцинировались или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Заведения общественного питания будут работать до 23:00 при условии 100% вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов работников — заполнение зала не более 50%.
Если за 2 недели ситуация с заболеванием не стабилизируется, то с 1 ноября заведения смогут посещать только вакцинированные люди или с имеющимся результатом ПЦР-теста.
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