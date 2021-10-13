J.P. Morgan: Украина до конца года получит второй транш МВФ в размере $1,4 млрд
- Автор:
- София Телишевская
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Pixabay
По прогнозам J.P. Morgan, в октябре — декабре 2021 года Украина может получить транш Международного валютного фонда в размере примерно $1,4 млрд.
Об этом говорится в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, передает Интерфакс-Украина.
«Мы полагаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $1,5 млрд», — отметили аналитики J.P. Morgan.
Однако, учитывая распределение SDR (расчетная единица МВФ, которая эквивалентна 650 миллиардам долларов), Фонд может выплатить меньшую сумму.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере $750 миллионов. 21 сентября миссия начала свою работу в Украине.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти $5 миллиардов с немедленным выделением $2,1 миллиарда первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября 2021-го. Размеры второго и третьего транша составляют по $700 миллионов, третьего — $560 миллионов, завершающего четвертого — $980 миллионов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне и июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, а также ряд поправок к законам.