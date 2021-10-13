Синоптики спрогнозировали погоду на 14 октября: Тепло, но вечером пойдет дождь

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Pixabay / Daniel Borker

В четверг, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, на праздник Покрова, на всей территории страны ожидается теплая погода без осадков, дожди возможны ближе к вечеру.

По данным Sinoptik.ua, теплее всего будет в Донецкой, Луганской и Запорожской областях — воздух днем прогреется до +15...+16 °С.

В других регионах будет немного прохладнее. На юге — в Одессе, Николаеве и Херсоне — столбики термометров поднимутся до +11...+14 °С, в центре и на западе Украины, а также на Закарпатье — до +10...+12 °С, в Днепре и Кропивницком в течение дня будет до +13 °С.

Минимальную температуру обещают жителям Сумской, Черниговской и Волынской областей. Здесь воздух не прогреется больше +8...+10 °С.

Уже к вечеру дожди начнутся в центральных и восточных областях, а также в Киеве.

Ночью, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до +2...+4 °С на западе и до +5...+9 °С в других регионах. В то же время отмечается, что ночные заморозки пока отступили.