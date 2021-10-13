В Киеве ситуация с COVID-19 ухудшается. В больницах люди в тяжелом состоянии, начали болеть дети
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Barcroft Media / Contributor
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении в столице ситуации с коронавирусом.
В больницы, которые принимают больных COVID-19, поступает в сутки более 300 человек. В основном это люди, которые не прошли вакцинацию (более 95%). Гораздо больше начало болеть детей. По словам Кличко, врачи говорят, что вирус стал более агрессивным.
На стационарном лечении в Киеве с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 1 837 пациентов, 1 297 из них — в тяжелом состоянии. В кислородной поддержке нуждаются 1 512 человек.
Мэр отмечает, что у невакцинированных больных чаще встречаются осложнения.
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