Сотрудники посольства США в Колумбии пожаловались на «гаванский синдром»

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Американские чиновники расследуют возможные случаи «гаванского синдрома» у сотрудников посольства в Колумбии.

Об этом пишет BBC.

Согласно электронным письмам, присланным послом США в Колумбии Филипом Голдбергом, среди сотрудников зафиксировали ряд «непонятных инцидентов со здоровьем» или UHI — термин, который правительство США использует для «гаванского синдрома».

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что страна расследует эти сообщения. Он добавил, что расследование возглавляют представители США. Пострадавшие от «гаванского синдрома» жалуются интенсивный и болезненный шум в ушах, головокружение и повышенную утомляемость.

Государственный департамент США отказался подтверждать, или опровергать эту информацию, добавив, что Штаты «тщательно расследуют сообщения об UHI, откуда бы они ни поступали и активно работают над выявлением причин этих инцидентов».