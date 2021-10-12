Кабмин: Херсонская область переходит в «красную» зону карантина

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С 15 октября на территории Херсонской области вводится «красная» зона карантина.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 12 октября.

«Установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области», — процитировал он.

По решению комиссии, с пятницы, 15 октября, в Херсонской области усилят ограничительные противоэпидемические меры.