Армия хакеров, торговля оружием и наркотиками: высокопоставленный перебежчик рассказал, как зарабатывает КНДР

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Loco Steve / Flickr

Один из самых высокопоставленных перебежчиков из Северной Кореи рассказал, как зарабатывает режим Ким Чен Ына. Он отметил, что КНДР активно торгует оружием и наркотиками, имеет собственную армию хакеров, а также широкую сеть шпионов в других государствах, особенно в Южной Корее.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

Мужчина общался с журналистами в темных очках, а его настоящее имя не называлось. Сейчас он проживает в Южной Корее, но до этого более 30 лет был сотрудником северокорейской разведки. Из КНДР бывший старший полковник бежал в 2014 году, он живет в Сеуле и сотрудничает с разведкой Южной Кореи.

«Терроризм был и остается в Северной Корее инструментом политики и охраны наивысшего достоинства Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. В Северной Корее нельзя даже построить дорогу без личного одобрения Верховного лидера. А уже потопление «Чхонана» и обстрел Енпхендо — точно не те решения, которые мог принять кто-то из подчиненных. Такие операции планируют и осуществляют только по особому распоряжению Ким Чен Ына и рассматривают как достижение исполнителей», — говорит он.

По словам полковника, в КНДР он занимался выработкой стратегии по Южной Корее. Ее называли «политическое подчинение». Для этого на Юг отправляли шпионов.

«Могу заверить вас, что северокорейские агенты широко проникли в государственные учреждения и общественные организации Южной Кореи», — заявил он.

Также полковник рассказал о существовании в КНДР целой армии хакеров. Еще в 1980-х отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир издал приказ готовиться «к кибервойне». Из-за этого в стране начали активно обучать компьютерных специалистов. По разным данным, хакеры КНДР могут быть причастны к кибератакам на Sony Pictures в 2014 году и на Национальную службу здравоохранения и другие организации Великобритании в 2017 году.

В Северной Корее также активно производят наркотические вещества, которые затем продают. В 1990-х полковнику поручили создать тайный валютный «революционный фонд», который наполнялся благодаря продаже наркотиков.

«Производство наркотиков в Северной Корее достигло пика в период «Трудного похода». Получив задание, я привез в страну трех иностранных специалистов и с их помощью создал на территории учебного лагеря под кодовым названием «715-й офис связи» лабораторию по изготовлению метамфетамина. Полученные доллары считались личным подарком Ким Чен Ыну», — рассказал мужчина.

Еще один элемент северокорейской экономики — торговля оружием. Наиболее активно вооружение КНДР продает Ирану, в частности различные мини-субмарины, подводные аппараты и ракеты. Полковник отметил, что Северная Корея продает оружие не только Ирану, но и другим странам. В отчетах ООН фигурируют такие страны как Сирия, Мьянма, Судан и Ливия.