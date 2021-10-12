Председатель Верховного Суда заявила о массовых увольнениях судей из-за ВСП: По 30 еженедельно
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба Офиса президента Украины
В судебной системе Украины обострился отток кадров из-за опасений остановки работы Высшего совета правосудия (ВСП).
Об этом заявила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью Интерфакс-Украина. Днем ранее она объявила, что не будет претендовать на второй срок. Ее полномочия заканчиваются 30 ноября 2021 года.
«Судебной системе не хватало более двух тысяч судей, а теперь эта цифра растет. В начале сентября увольнялось до 30 судей в неделю», — отметила Данишевская, добавив, что наиболее остро нехватка судей ощущается на линии разграничения на Донбассе.
Прежде всего увольняются судьи, которые вскоре достигнут предельно дозволенного возраста пребывания в должности, поскольку могут не получить отставку, если ВСП прекратит работу.
Кроме того, Данишевская отметила, что многие служители Фемиды оставляют работу из-за нехватки кадров и все большего количества дел, другие — из-за обвинений со стороны власти, СМИ и общественности.
В то же время, сама руководительница ВС не отрицает фактов нарушений со стороны судей.
Высший совет правосудия — это главный орган в системе судебной власти страны. Он контролирует назначения и увольнения судей и привлечение их к ответственности за нарушения. В июле этого года Верховная Рада Украины приняла закон о реформе ВСП. Согласно документу, создается новый орган — Совет по этике, который будет состоять из украинских судей и международных экспертов. Его задача проверять членов ВСП на добродетельность.
Сейчас Совет по этике не работает, поскольку в сентябре Совет судей Украины не смог делегировать в него своих представителей. Владимир Зеленский назвал это «блокировкой главной реформы страны». Западные партнеры призвали Украину как можно скорее запустить работу Совета по этике.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.