В Кремле подтвердили подготовку встречи глав МИД «нормандской» четверки, но дату еще не определили
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Фото УНИАН
В Кремле подтвердили подготовку встречи министров иностранных дел «нормандской» четверки. Но дату пока не определили.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они договорились провести консультации в рамках «нормандской» четверки на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», — отметил он.
По его словам, перспективы саммита лидеров России, Германии, Франции и Украины будут понятны после встречи министров. В то же время Песков заявил, что прогресса в выполнении Минских договоренностей и договоренностей последнего саммита в «нормандском» формате нет.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести «нормандскую» встречу до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
- 27 апреля президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран. По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.