Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу о присвоении 800 тысяч гривен на благоустройстве Куреневского парка

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Сотрудники Подольской окружной прокуратуры провели обыски в служебных помещениях коммунального объединения «Киевзеленстрой» по делу о присвоении 800 тысяч гривен на благоустройстве Куреневского парка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что между «Киевзеленстроем» и частным обществом был заключен договор подряда о проведении благоустройства парка в Подольском районе и после завершения был подписаны акты выполненных работ, в которых завысили объемы работ и затраты на материалы.

По этому делу 5 октября уже сообщили о подозрении заместителю генерального директора «Киевзеленстроя», который мог подписать эти акты, и подрядчику.

В прокуратуре заявили, что обыски проводят в связи с «возникновением необходимости изъятия документов, имеющих значение для уголовного производства».

В КГГА заявили, что «Киевзеленстрой» предоставил все необходимые документы и сотрудничает со следствием. При этом там указали, что обыски связаны с другим делом — об уклонении от уплаты 30 миллионов гривен налогов. В рамках этого расследования прокуратура приходила с обысками в мае.