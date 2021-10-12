В МВД раскрыли новые детали дела Полякова: в машине с нардепом и Джамбулатовым был еще один человек

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В деле о смерти нардепа от группы «За майбутнє» Антона Полякова появились новые детали, в частности в машине с ним и помощником депутата Анны Скороход Русланом Джамбулатовым был еще один человек.

Об этом заявил представитель МВД Украины Артем Шевченко в эфире канала «Украина 24».

«Установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ту ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину, пересаживался в другую. Есть еще третий человек, тоже находившийся с ними в компании. Сейчас продолжаются различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей», — рассказал он.

По словам Шевченко, также выяснилось, что таксист сначала дал «не искренние» показания.

«Те показания, которые он сейчас дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте, когда они пытались реанимировать [Полякова]. Я не знаю, обманул он или не обманул. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он некоторое время ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем, с которым он провел время в ресторане. Затем пострадавший пересел в автомобиль [такси]», — пояснил спикер МВД.

В то же время Шевченко отметил, что пока о подозрении никому не сообщали, но версия о естественной смерти Полякова не является приоритетной.

«Поскольку эксперты не дали окончательного ответа о влиянии выявленного метадона на сам факт смерти, то она [версия о естественной смерти Полякова] пока еще остается. Не может не оставаться, но, скорее всего, по логике следствия, к смерти привело сочетание определенных химических веществ с определенными [веществами] в организме пострадавшего. Произошло это по доброй воле потерпевшего или это произошло по злому умыслу неизвестных в отношении потерпевшего, а он об этом не знал, — пока мы говорить не можем», — отметил он.

Сейчас следствие, кроме версии о естественной смерти, также рассматривает версию, что Полякова отравили, а также версию, что нардеп знал о метадоне и принял его самостоятельно по доброй воле.

«Я не могу сейчас сказать, какой метадон, в каком количестве метадон, как этот метадон повлиял. Могу сказать только о том, что метадон есть. Это химический факт, который судмедэксперты сообщили следствию», — резюмировал Шевченко.

Кроме этого, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что примерно через неделю могут появиться первые точные результаты экспертиз.

«Назначено большое количество экспертиз. Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической, — это еще где-то минимум неделя. Тогда уже можно будет сказать об определенной версии, которая будет основной», — сказал он.