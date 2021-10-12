Губернатор Техаса запретил принудительную вакцинацию от коронавируса
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- Олег Панфилович
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VCU Capital News Service / Flickr
Губернатор Техаса Грег Эбботт издал указ, запрещающий всем организациям, включая частные компании, принуждать сотрудников вакцинироваться.
Об этом сообщает BBC.
Эбботт также призвал законодателей штата принять соответствующий закон. «Вакцинация от COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но должна оставаться добровольной, а не принудительной», — сказал губернатор в заявлении.
Ранее в этом году Эбботт отменил требование носить маски в штате. В августе он также подписал указ о запрете обязательной вакцинации людей, работающих в государственных учреждениях, включая государственные школы и университеты.
При этом суды Техаса рассматривают многочисленные жалобы на решение Эбботта отменить обязательное ношение масок.
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