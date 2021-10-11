У Зеленского отреагировали на статью Медведева. В ОП видят два объяснения ее появления

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что колонка бывшего президента России Дмитрия Медведева об Украине и украинской власти странная и неактуальная. В ОП видит два возможных объяснения ее появления.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Подоляка.

«Во-первых, Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит», — заявил Подоляк, напомнив, что Медведев выпал из актуальной политической повестки и вообще не приглашался к разговору о переговорах между странами.

«Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым, как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию», — отметил Подоляк.

Он добавил, что статья экс-президента РФ вышла в день визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, и это может говорить о нервном состоянии властей РФ из-за тупиковых отношений между Россией и миром.