Hubble сделал снимок галактики, в которой быстро образуются новые звезды

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ESA/Hubble & NASA, O. Graur

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 4666, которая находится в созвездии Дева на растоянии примерно 80 миллионов световых лет от Земли.

Фотографию опубликовал сайт обсерватории Европейского космического агентства.

В галактике сейчас происходит так называемая вспышка звездообразования — период интенсивного формирования звезд. Он вызывает в NGC 4666 экстремальную «галактическую погоду», известную как «суперветер», или перемещение гигантского количества газа из центра галактики в космос.

По сравнению с другими, галактика со вспышкой звездообразования быстрее формирует звезды.

Спиральная галактика NGC 4666 в созвездии Дева. ESA/Hubble & NASA, O. Graur

«Суперветер» — это результат движущих ветров от массивных звезд с непродолжительным периодом жизни, образовавшихся во время вспышки звездообразования в NGC 4666, а также чрезвычайно энергичных взрывов сверхновых.

Два таких взрыва сверхновых заметили в NGC 4666 в течение последнего десятилетия — в 2014 и 2019 годах.

Открывателем спиральной галактики NGC 4666 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые увидел объект 22 февраля 1784 года.