Невакцинированного президента Бразилии не пустили на футбольный матч

Новости

Wikimedia Commons

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер, не пустили на стадион «Вила Бельмиро» из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Об этом сообщает Metropoles.

Болсонару пропустил матч между футбольными клубами «Сантос» и «Гремио». Эта игра в городе Сантос была первой с болельщиками с начала пандемии. На игру допускали лишь вакцинированных и людей с отрицательным ПЦР-тестом. У Болсонару не было ни того, ни другого.

Журналисты встретили президента у входа на стадион. Им он пожаловался на правила и спрашивал «почему».