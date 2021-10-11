В Австрии определились с новым канцлером после отставки Курца из-за обвинений в коррупции

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Новым канцлером Австрии станет Александер Шалленберг, министр иностранных дел страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Вечером в воскресенье, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене, подтвердил, что 11 октября приведет его к присяге. «Нынешний правительственный кризис окончен. Работа на пользу нашей страны может быть продолжена», — заявил глава австрийского государства.

По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что «для дальнейшей совместной работы есть устойчивый фундамент».

«Оба отвечают за это своим словом. Сейчас я ожидаю фазу концентрированной работы», — подчеркнул президент, добавив, что из-за скандала, приведшего к отставке Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.