Врач Саакашвили сообщил об ухудшении состояния политика после начала голодовки

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Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении состояния заключенного политика и необходимость его госпитализации.

Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

«Его состояние достаточно серьезно ухудшилось... Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее... Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду», — сказал Николоз Кипшидзе.

По словам врача, ситуацию осложняет то, что у экс-президента Грузии есть редкое заболевание, о котором он никогда не говорил в СМИ, — талассемия крови. «Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать... При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания», — добавил Кипшидзе.

После заявлений врача сторонники Саакашвили начали собираться у Руставской тюрьмы и потребовали его освобождения. Некоторые участники акции призвали самого политика прекратить голодовку.