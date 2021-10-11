Врач Саакашвили сообщил об ухудшении состояния политика после начала голодовки
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- Олег Панфилович
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Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заявил об ухудшении состояния заключенного политика и необходимость его госпитализации.
Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».
«Его состояние достаточно серьезно ухудшилось... Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее... Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду», — сказал Николоз Кипшидзе.
По словам врача, ситуацию осложняет то, что у экс-президента Грузии есть редкое заболевание, о котором он никогда не говорил в СМИ, — талассемия крови. «Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать... При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания», — добавил Кипшидзе.
После заявлений врача сторонники Саакашвили начали собираться у Руставской тюрьмы и потребовали его освобождения. Некоторые участники акции призвали самого политика прекратить голодовку.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.