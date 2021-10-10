Украина получила от США груз с вооружением, средствами радиолокации и медицины. Общая стоимость помощи — $60 млн

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Минобороны Украины

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с грузом дополнительной помощи в сфере безопасности от правительства США.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров средства медицины, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, грузы поступают несколькими партиями, это одна из них.

С 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более $2 миллиардов.