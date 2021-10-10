Италия полностью провакцинировала 80% населения старше 12 лет

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«Бабель»

Италия достигла своей цели и полностью вакцинировала от коронавируса 80% населения в возрасте старше 12 лет — этот уровень называют «пороговым уровнем безопасности».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные правительства.

По состоянию на 10 октября 43 229 551 человек старше 12 лет завершили цикл вакцинации (население страны примерно 60 миллионов человек).

Показатель в 80% установил в марте специальный уполномоченный по чрезвычайным ситуациям с COVID-19 генерал армии Франческо Паоло Фиглиуоло. Бывший директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Раси и действующий советник Фиглиуоло, сказал, что это «не просто символический порог»: «Это уровень, который, как показывают расчеты, коррелирует со значительным сокращением циркуляции вируса и резким сокращением госпитализаций».

Раси добавил, что сокращение количества госпитализаций имеет важное значение для восстановления экономики Италии и помогает национальной системе здравоохранения переориентировать внимание на медицинские услуги, которые не связаны с коронавирусом.

С начала лета количество госпитализаций из-за коронавируса в Италии неуклонно сокращается. С момента его вспышки в феврале 2020 года в Италии зарегистрировано 131 274 смерти, что является вторым по величине числом жертв в Европе после Великобритании и девятым по величине в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 4,7 миллиона случаев коронавируса.