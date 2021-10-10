Тайвань ответил на предложение Китая «воссоединиться»: остров не поддастся давлению

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Президентский дворец Тайваня / Flickr

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не поддастся давлению Китая и продолжит свой демократический образ жизни. Об этом сообщает BBC.

«Чем больше мы достигнем, тем сильнее будет давление со стороны Китая», — сказала Цай. Ее заявление прозвучало после того, как лидер Китая Си Цзиньпин пообещал «осуществить воссоединение».

Тайвань считает себя суверенным государством, а Китай его называет «провинцией, которая откололась». Пекин не исключил возможности применения силы для достижения объединения.

В целом Китай за последние дни направил рекордное количество военных самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня. Президент Тайваня заявила, что эти полеты серьезно повлияли на национальную безопасность и безопасность авиации, и ситуация была «более сложной и нестабильной, чем когда-либо за последние 72 года». По ее словам, Тайвань не будет «действовать опрометчиво», но укрепит свою оборону.

Цай сказала, что Тайвань «стоит на первой линии защиты демократии» и нельзя заставить остров пойти по пути, «проложенном для нас Китаем», который, по ее словам, не предлагает свободы, демократии или суверенитета.

В 2020 году Цай Инвэнь переизбрали на пост президента с большим перевесом голосов за обещание противостоять Пекину.

Тайвань — это большой остров, отделенный от материкового Китая проливом. Об отделении от Китая Тайвань заявил во время гражданской войны в регионе в 1949 году. До 1971 года Тайвань был международно признанным представителем Китая в ООН. Затем большинство стран стали налаживать связи с Пекином и признали его юрисдикцию над Тайванем. Сейчас островное государство поддерживает дипломатические отношения всего с 15 странами, среди которых Маршалловы острова, Тувалу, Белиз, Никарагуа, а из европейских — только Ватикан. В январе 2021 года США решили отменить внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем.