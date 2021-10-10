Калифорния стала первым штатом США, который принял закон о гендерно нейтральных игрушках в супермаркетах

Новости

Huy Hung Trinh / Unsplash

Калифорния стала первым штатом в США, который принял закон, который требует от крупных розничных магазинов продавать детские игрушки и средства для их гигиены в гендерно нейтральных зонах — то есть без маркировок «для девочек» и «для мальчиков».

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Закон подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом 9 октября. Он вступит в силу в 2024 году. Согласно ему, розничные магазины с 500 и более сотрудниками должны продавать игрушки и товары для ухода за детьми вне секций, которые разделены по половому признаку. Розничных торговцев, которые не будут соблюдать новый закон, будут штрафовать на $250 за первое нарушение и на $500 за каждое следующее. Мелкие торговцы могут продолжать предлагать игрушки и товары по уходу за детьми в секциях для мальчиков и девочек, если захотят.

Член законодательного собрания Эван Лоу, который внес этот законопроект, пояснил, что розовые и голубые оттенки с точки зрения маркетинговой стратегии заставляют детей отвечать гендерным стереотипам. На этот законопроект его вдохновила дочь одного из его сотрудников, когда спросила, почему ей пришлось пойти в секцию для мальчиков, чтобы найти определенные игрушки.

«Частично это нужно для того, чтобы убедиться, что если вы девочка, то сможете найти полицейскую машину, пожарную машину, таблицу Менделеева или динозавра. И точно так же, если вы мальчик, если вы более артистические и хотите играть с блестками, почему бы и нет? Почему вы должны чувствовать какое-то клеймо?», — добавил Лоу.

The Los Angeles Times цитирует Кэмпбелла Липера, профессора психологии Калифорнийского университета в Санта-Крус, который сказал, что в 1940-х и 1950-х годах компании начали использовать гендерные ярлыки и розовые и синие индикаторы для продвижения товаров специально для девочек и мальчиков. Однако исследования в области психологии развития показывают, что дети очень чувствительны к этим ярлыкам. По его словам, дети используют игрушки, чтобы практиковать навыки, которые становятся полезными в их жизни, а стереотипы о том, какие игрушки подходят для девочек и мальчиков, могут их обидеть. Дети учатся пространственным навыкам, например, с помощью конструкторов, которые могут помочь им позже, когда они будут изучать математику в школе. Аналогично игры с домашними наборами или куклами учат детей социально-эмоциональным навыкам, которые могут улучшить их способность общаться и формировать отношения.

В 2015 году в США сеть магазинов Target отказалась от отдельных отделов игрушек для мальчиков и девочек, и с тех пор другие розничные торговцы постепенно начали отказываться от ярлыков с гендерной привязкой.