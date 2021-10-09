Apple обжаловала решение суда в пользу Epic Games и просит отсрочку на изменения в App Store

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Компания Apple подала апелляцию на решение суда в пользу студии Epic Games и запросила отсрочку на введение изменений в онлайн-магазине App Store.

Об этом сообщает CNBC.

Apple обжаловала постановление суда, по которому она должна позволить сторонним разработчикам добавлять в приложения ссылки на другие сайты и платежные системы вне App Store. Компания просит приостановить действие судебного решения, чтобы не вводить новые изменения на App Store с 9 декабря 2021 года.

В Apple заявили, что это поможет защитить App Store и обезопасить потребителей. Внесение изменений в правила магазина якобы может нарушить баланс, который приведет к ущербу для Apple и ее клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.

Суд начнет рассматривать апелляцию не ранее ноября 2021 года. Эксперты заявляют, что процесс рассмотрения всех апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет.

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