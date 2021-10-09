Apple обжаловала решение суда в пользу Epic Games и просит отсрочку на изменения в App Store
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
CNET Highlights / YouTube
Компания Apple подала апелляцию на решение суда в пользу студии Epic Games и запросила отсрочку на введение изменений в онлайн-магазине App Store.
Об этом сообщает CNBC.
Apple обжаловала постановление суда, по которому она должна позволить сторонним разработчикам добавлять в приложения ссылки на другие сайты и платежные системы вне App Store. Компания просит приостановить действие судебного решения, чтобы не вводить новые изменения на App Store с 9 декабря 2021 года.
В Apple заявили, что это поможет защитить App Store и обезопасить потребителей. Внесение изменений в правила магазина якобы может нарушить баланс, который приведет к ущербу для Apple и ее клиентов, поставив под угрозу их безопасность и конфиденциальность.
Суд начнет рассматривать апелляцию не ранее ноября 2021 года. Эксперты заявляют, что процесс рассмотрения всех апелляций со стороны Apple и Epic может затянуться на несколько лет.
- Конфликт между Epic Games и Apple начался в конце лета 2020 года, после того как разработчики Fortnite добавили в игру систему оплаты в обход платформы Apple. В ответ Apple удалила игру из своего магазина. То же самое сделала и Google.
- Epic Games подала ряд исков, а разработчики Fortnite запустили против Apple медиакампанию #FreeFortnite, в рамках которой призвали своих игроков требовать компенсацию, если они потеряют доступ к игре со своих гаджетов. В частности, они создали видеоролик-пародию на знаменитую рекламу Apple.
- 10 сентября суд запретил Apple ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store. Epic Games, однако, подала апелляцию на решение.