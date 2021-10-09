В Техасе временно восстановили почти полный запрет на аборты

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В американском штате Техас временно восстановили почти полный запрет на аборты.

Об этом сообщает BBC.

Апелляционный суд США удовлетворил ходатайство генпрокурора Техаса и отменил решение Федерального окружного суда в Остине, который на этой неделе вынес временный запрет на применение нового закона об абортах.

Запрет на искусственное прерывание беременности после шестой недели будет действовать в штате на время судебных разбирательств.

До 12 октября Министерство юстиции должно дать разъяснения о возможности приостановки соответствующего закона.