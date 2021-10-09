Комиссия по избранию главы САП опять не смогла собраться — не было кворума
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова не смогла собраться для проведения предпоследнего этапа отбора.
Об этом пишут глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин и Transparency International.
Комиссия не собиралась уже несколько месяцев, но запланировала заседание на 9 октября, чтобы провести практическое задание с двумя финалистами.
По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент, — Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.
«Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста», — подчеркнул он.
Как отметил источник УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, чтобы не допустить создания независимой САП.
Впоследствии в Facebook посольства США в Украине появилось совместное заявление ЕС и США, в которой они осуждают срыв конкурса по избранию главы САП.
«Мы призываем отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами», — отметили там.
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