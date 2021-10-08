Глава комитета Рады Радуцкий анонсировал расширение перечня профессий с обязательной вакцинацией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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International Monetary Fund / Flickr
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что Министерство здравоохранения Украины намерено расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной.
Об этом он сообщил в своем Facebook.
К уже существующему перечню добавят всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, всех социальных работников и сотрудников почтовых услуг.
Сейчас обязательная вакцинация требуется для работников центральных и территориальных органов исполнительной власти, для работников местных госадминистраций и их структурных подразделений, для учителей, педагогов и всех, кто вовлечен в учебный процесс в учреждениях.
Несогласным грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.
- В Украине более 80% учителей уже получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID.
- Если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение.