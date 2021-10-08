Редкое итальянское блюдо продали за рекордные $1,7 миллиона. Посуду нашли в ящике случайно

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Alex Robson/Lyon & Turnbull

В Италии блюдо с изображением библейской легенды о Самсоне и Далиле продали на онлайн-аукционе за $ 1,7 миллиона — в десять раз больше, чем ее оценили.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты предполагают, что блюдо диаметром 27 сантиметров изготовил мастер Никола де Урбино примерно в 1520—1523 году. Такие блюда могли выполнять как декоративную, так и практическую функцию. Сначала стоимость майолики оценили в 109—163 тысяч долларов, но блюдо ушло с молотка за рекордные 1,7 миллиона долларов.

Заявки от покупателей поступали и по телефону, и по электронной почте, поскольку аукцион транслировался онлайн. Выигрышная ставка поступила от анонимного покупателя.

Артефакт нашли в шотландском поместье Lowood House почти случайно — в одном из ящиков в доме. Еще около 400 объектов, в том числе книги, мебель, серебро и произведения искусства представили на мероприятии, которое организовали британские аукционисты Lyon & Turnbull.

Генеральный директор Lyon & Turnbull сказал, что когда «что-то настолько уникальное появляется на рынке, оно достается тому, кто имеет больше решительности или глубже карманы».