«Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020
Песенный конкурс «Евровидение-2022» официально состоится в итальянском городе Турин. Об этом организаторы сообщили в пятницу, 8 октября.
Кроме Турина, кандидатами на проведение соревнования были Милан, Римини, Болонья и Пезаро.
Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.
Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Maneskin в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.
- На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.
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