«Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турин

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Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020

Песенный конкурс «Евровидение-2022» официально состоится в итальянском городе Турин. Об этом организаторы сообщили в пятницу, 8 октября.

Кроме Турина, кандидатами на проведение соревнования были Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.

Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Maneskin в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.