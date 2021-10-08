Глава Укрэксимбанка Мецгер прокомментировал расследование «Схем» о кредите бизнесмену, который платит налоги в «ДНР»

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Евгений Мецгер / Facebook

Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер прокомментировал расследование журналистов программы «Схемы» о том, что финучреждение выдало кредит на $60 миллионов бизнесмену, который платит налоги в «ДНР» — служба безопасности банка якобы проверила компанию и не выявила никаких нарушений закона.

Об этом Мецгер написал в Facebook в пятницу, 8 октября.

Речь идет о кредите, который получила компания Сергея Григорьевича Брюховецкого, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Журналисты выяснили, что у него до сих пор там есть компания, которая платит налоги в «ДНР». Мецгер пояснил, что средства, которые выдал банк в виде кредита, были использованы для рефинансирования долгов в других украинских банках и для расчета на территории Украины с украинской компанией.

«Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр [Sky Mall]. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Купленный ТЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более $100 миллионов находятся в залоге банка. Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не выявили. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются», — отметил Мецгер.

Глава банка заявил, что финучреждение не совершило «никакого нарушения», есть все документы, а банк открыт для проверок. Мецгер добавил, что документы, которые нашли «Схемы», надо передать в СБУ и провести расследование на предмет того, действительно ли компания Брюховецкого работает на неподконтрольной территории и действительно ли платит там налоги.

7 октября «Схемы» обнародовали расследование о том, что в апреле 2021 года Укрэксимбанк принял решение выдать кредит на $60 миллионов двум компаниям бизнесмена Сергея Брюховецкого — «Оптовая сеть 2011» и «Славиан». Суть кредита — профинансировать покупку ТЦ Sky Mall. Однако оказалось, что Брюховецкий владеет компанией «Спец-Реммаш» в оккупированной Горловке, которая занимается ремонтом оборудования для местных шахт и платит налоги в «ДНР» — за 7 месяцев 2021 года минимум 3,5 миллиона рублей (примерно 1,4 миллиона гривен). Брюховецкий был депутатом Горловского горсовета от Партии регионов, а ныне владелец проблемного ТРЦ Sky Mall и тесть нардепа от ОПзЖ Федора Христенко.