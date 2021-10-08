В Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID, 241 человек умер
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- София Телишевская
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Немеш Янош / УНИАН
В Украине за сутки зафиксировали 16 362 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 3 526 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Больше всего новых случаев выявили в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345), Львовской (1 237), Харьковской (1 025) и Донецкой (949) областях.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 58 081 человек умер от осложнений заболевания, а 2,28 миллиона выздоровели.
Также за сутки 127 685 человек вакцинировали против COVID-19, первую дозу получили 61 250 украинцев, а полностью иммунизированы — 66 435.
С начала прививочной кампании привито более 7 миллионов человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы, — 6 008 605.
«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.
- С 23 сентября на всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов («желтый» и «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, но для вакцинированных будут привилегии.