В Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID, 241 человек умер

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Немеш Янош / УНИАН

В Украине за сутки зафиксировали 16 362 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 3 526 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345), Львовской (1 237), Харьковской (1 025) и Донецкой (949) областях.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 58 081 человек умер от осложнений заболевания, а 2,28 миллиона выздоровели.

Также за сутки 127 685 человек вакцинировали против COVID-19, первую дозу получили 61 250 украинцев, а полностью иммунизированы — 66 435.

С начала прививочной кампании привито более 7 миллионов человек, из них полностью иммунизированы, то есть получили две дозы, — 6 008 605.

«Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — отмечают в Минздраве и напоминают, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.