В Microsoft заявили, что почти 60% кибератак в мире совершают российские хакеры. На втором месте — КНДР

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Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государственных органов кибератак в мире.

Об этом говорится в ежегодном докладе Microsoft, обнародованном 7 октября.

Как отмечает компании, к такому выводу она пришла, проанализировав хакерские атаки с июля 2020-го по 30 июня 2021 года.

По данным Microsoft, основными целями этих хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры — в США, Украине, Великобритании и европейских странах-членах НАТО.

Также в компании рассказали, что на аналогичный период 2019—2020 года на РФ приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.

На втором месте по количеству атак (в период 2020—2021 года), согласно докладу, оказалась Северная Корея: доля ее кибератак выросла с примерно 11% до 23%.

В то же время количество кибератак, связанных с Китаем, сократилось с 12% до 8%, хотя, по данным Microsoft, степень их успешности достигла 44%.