В Microsoft заявили, что почти 60% кибератак в мире совершают российские хакеры. На втором месте — КНДР
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государственных органов кибератак в мире.
Об этом говорится в ежегодном докладе Microsoft, обнародованном 7 октября.
Как отмечает компании, к такому выводу она пришла, проанализировав хакерские атаки с июля 2020-го по 30 июня 2021 года.
По данным Microsoft, основными целями этих хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры — в США, Украине, Великобритании и европейских странах-членах НАТО.
Также в компании рассказали, что на аналогичный период 2019—2020 года на РФ приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.
На втором месте по количеству атак (в период 2020—2021 года), согласно докладу, оказалась Северная Корея: доля ее кибератак выросла с примерно 11% до 23%.
В то же время количество кибератак, связанных с Китаем, сократилось с 12% до 8%, хотя, по данным Microsoft, степень их успешности достигла 44%.
- Ранее на одном из хакерских форумов выставили на продажу данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook.
- В августе хакеры осуществили кибератаку на самую крупную японскую криптобиржу Liquid и похитили криптовалюту на сумму более $94 миллионов.
- Власти США в прошлом году обвинили российских хакеров в кибератаке на американские госучреждения. 10 декабря 2020 года стало известно, что неизвестные хакеры взломали сеть ведущей компании по кибербезопасности FireEye и похитили цифровые инструменты, с помощью которых специалисты обнаруживали уязвимости в системах защиты других компаний и правительств.
- Американские СМИ сообщали, что от атаки пострадали 50 организаций и ведомств, среди которых Минобороны. Хакерам удалось похитить тысячи писем сотрудников Госдепа США. Злоумышленники атаковали американские структуры через системы киберзащиты Orion компании SolarWinds.