Минздрав определил перечень профессий, для которых будет обязательная вакцинация от коронавируса. Она начнется через месяц
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Министерство здравоохранения определило перечень профессий, для которых будет обязательная вакцинация от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба МОЗ.
Соответствующий приказ уже утвердило Министерство юстиции. Обязательную вакцинацию введут для работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Они подлежат обязательной вакцинации на период действия карантина из-за пандемии коронавируса. Те, кто откажутся от вакцинации, будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.
«Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и государственных учреждениях», — заявил министр Виктор Ляшко.
Приказ вступит в силу через месяц после публикации. Ляшко отметил, что на следующем этапе в этот перечень войдут работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- По данным Минздрава, 98,3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — были невакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 в этой возрастной группе не прошли полный курс вакцинации.