Голосование за нового спикера Рады перенесли на 8 октября

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Народные депутаты не успели проголосовать за кандидатов на должность нового спикера парламента на заседании 7 октября. Поэтому председательствующая Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание Верховной Рады.

Рассмотрение вопроса об избрании главы парламента продолжат завтра, 8 октября, с выступлений народных депутатов.

На должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме действующего вице-спикера Руслана Стефанчука, это представители «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, депутат «Голоса» Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос.

Позже, во время выступлений, народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.

Ранее глава правящей фракции Давид Арахамия отмечал, что голосование за нового спикера состоится 8 октября, однако процедуру все-таки начали 7 октября.