Голосование за нового спикера Рады перенесли на 8 октября
- Автор:
- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Народные депутаты не успели проголосовать за кандидатов на должность нового спикера парламента на заседании 7 октября. Поэтому председательствующая Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание Верховной Рады.
Рассмотрение вопроса об избрании главы парламента продолжат завтра, 8 октября, с выступлений народных депутатов.
На должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме действующего вице-спикера Руслана Стефанчука, это представители «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, депутат «Голоса» Ярослав Железняк и внефракционный нардеп Гео Лерос.
Позже, во время выступлений, народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.
Ранее глава правящей фракции Давид Арахамия отмечал, что голосование за нового спикера состоится 8 октября, однако процедуру все-таки начали 7 октября.
- 7 октября Рада проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Депутаты от «Слуги народа» дали 215 голосов, «Батьківщина» — 20, партия «За майбутнє» — 19, «Голос» — 6, «Довіра» — 18, еще 6 голосов было от внефракционных парламентариев. Сам Разумков не участвовал в голосовании за свою отставку, заявив о конфликте интересов.
- Теперь уже бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что будет продолжать работать в Верховной Раде, а законных оснований для лишения его еще и депутатского мандата нет.