Дело «Межигорья»: ВАКС заочно арестовал Януковича

Новости

Мосиенко Андрей / УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал лишенного звания президента Украины Виктора Януковича в деле о резиденции «Межигорье».

Соответствующее решение суд принял 7 октября.

«Избрать Януковичу Виктору Федоровичу меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича В.Ф. к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения», — объявила судья Екатерина Широкая.

Дело «Межигорья»

«Межигорье» — бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича. До 2007 года находилась в государственной собственности. По версии Генпрокуратуры, в июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства якобы передал резиденцию акционерной компании «Надра Украины», которая подчинялась Министерству экологии.

Вскоре «Надра Украины», вероятно, заключила бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Генпрокуратура заявляет, что после этого «Мединвесттрейд» продала приобретенную резиденцию компании «Танталит».