Дело «Межигорья»: ВАКС заочно арестовал Януковича
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Мосиенко Андрей / УНИАН
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал лишенного звания президента Украины Виктора Януковича в деле о резиденции «Межигорье».
Соответствующее решение суд принял 7 октября.
«Избрать Януковичу Виктору Федоровичу меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича В.Ф. к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения», — объявила судья Екатерина Широкая.
Дело «Межигорья»
«Межигорье» — бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича. До 2007 года находилась в государственной собственности. По версии Генпрокуратуры, в июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства якобы передал резиденцию акционерной компании «Надра Украины», которая подчинялась Министерству экологии.
Вскоре «Надра Украины», вероятно, заключила бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Генпрокуратура заявляет, что после этого «Мединвесттрейд» продала приобретенную резиденцию компании «Танталит».
- 11 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми лицам по делу о выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье» в пользу президента-беглеца Виктора Януковича. Среди них — два президента, премьер и нотариусы.
- В конце октября 2020 года ВАКС отказал САП в заочном аресте Януковича по делу о завладении «Межигорьем» из-за ошибок в ходе досудебного расследования, а уже в июле 2021 года НАБУ и САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына.
- 25 августа ВАКС разрешил НАБУ проводить заочное расследование присвоения «Межигорья» Януковичем и его сыном. НАБУ расследовало дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более полутора тысяч томов.