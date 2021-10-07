Минздрав: В сентябре 97,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине были невакцинированными

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Міністерство охорони здоров'я України

В сентябре 2021 года 95,7% новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали среди невакцинированных.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он также отметил, что в сентябре 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными.

«82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть восемь из 10 человек, которые умирают от COVID-19 — это люди пожилого возраста», — отметил Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что единственный способ защиты от COVID-19 — вакцинация.