Минздрав: В сентябре 97,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине были невакцинированными
- Автор:
- София Телишевская
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Міністерство охорони здоров'я України
В сентябре 2021 года 95,7% новых случаев коронавируса в Украине зафиксировали среди невакцинированных.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он также отметил, что в сентябре 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными.
«82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть восемь из 10 человек, которые умирают от COVID-19 — это люди пожилого возраста», — отметил Ляшко.
Глава Минздрава напомнил, что единственный способ защиты от COVID-19 — вакцинация.
- По состоянию на 7 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, а из-за осложнений болезни умерло 57,8 тыс. человек. Также в настоящее время в стране уже полностью вакцинировали 6 млн человек.
- С 23 сентября по всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, заработали новые карантинные ограничения. Они касаются всех украинцев, кроме вакцинированных, людей с отрицательным результатом теста и тех, кто недавно перенес ковид.
- В течение суток 5 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых случая заражения коронавирусом.