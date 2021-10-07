Госпогранслужба проверяет обстоятельства выезда Саакашвили из Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Палинчак Михаил / УНИАН
Государственная пограничная служба проводит служебную проверку ситуации с выездом гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили Государственная пограничная служба Украины действительно проводит служебную проверку. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, сейчас ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от выполнения служебных обязанностей. «Есть ли информация в базе данных о пересечении им границы я сказать не могу, ведь это персональная информация о личности», — добавил спикер.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.