МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал «невозможной с правовой точки зрения» экстрадицию в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать», — заявил он вечером в среду, 6 октября, в эфире грузинского телеканала «Рустави-2».

По словам Залкалиани, грузинская сторона предоставила украинской стороне всю информацию о ситуации с Саакашвили, который осужден в Грузии по четырем уголовным делам и приговорен к 6 годам заключения.

Глава МИДа Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на украино-грузинских отношениях. «Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал», — подчеркнул Залкалиани.