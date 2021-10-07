МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили в Украину невозможна
- Автор:
- Олег Панфилович
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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал «невозможной с правовой точки зрения» экстрадицию в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Ни о какой экстрадиции речи не идет. Абсурд вообще это обсуждать», — заявил он вечером в среду, 6 октября, в эфире грузинского телеканала «Рустави-2».
По словам Залкалиани, грузинская сторона предоставила украинской стороне всю информацию о ситуации с Саакашвили, который осужден в Грузии по четырем уголовным делам и приговорен к 6 годам заключения.
Глава МИДа Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на украино-грузинских отношениях. «Как выясняется, он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал», — подчеркнул Залкалиани.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что ни за что его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину: «Он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «поскольку преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 года указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.