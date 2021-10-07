Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от обязанностей своего представителя в парламенте.

Об этом говорится в указе президента.

Стефанчук был избран в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под вторым номером. Список на выборах возглавлял Дмитрий Разумков. 21 мая 2019 года Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в парламенте.