Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде
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- Олег Панфилович
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Синиця Олександр / УНІАН
Президент Владимир Зеленский освободил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука от обязанностей своего представителя в парламенте.
Об этом говорится в указе президента.
Стефанчук был избран в Верховную Раду по списку «Слуги народа» под вторым номером. Список на выборах возглавлял Дмитрий Разумков. 21 мая 2019 года Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в парламенте.
- 5 октября Рада отстранила Разумкова от ведения заседания на два пленарных дня — на период рассмотрения вопроса о его отставке. Вероятным преемником Разумкова в должности спикера называют именно Стефанчука.
- Конфликт между «Слугой народа» и главой ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.
- Сам Разумков заявил, что в отставку не собирается, а в случае увольнения с должности он останется в политике.